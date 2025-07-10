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Шахтар назвав стартовий склад на матч Ліги Європи проти Ільвеса

Олександр Булава — 10 липня 2025, 19:48
Шахтар назвав стартовий склад на матч Ліги Європи проти Ільвеса
ФК Шахтар

Донецький Шахтар визначився зі стартовим складом на матч з фінським клубом Ільвес у межах першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

ШахтарРізник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес,  Аліссон, Бондаренко, Судаков, Кевін, Еліас

Ільвес: Віртанен, Мяєнпяа, Вяйсянен, Рале, Валліус, Попович, Ветелі, Юккола, Содербек, Ріскі, Стьопін

Поєдинок відбудеться на арені "Стожице" в столиці Словенії – Любляні. Початок – о 21:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгіршому результаті клубу за останні 29 років.

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