Баєр підсилився молодим талантом Манчестер Сіті

Баєр уклав угоду про трансфер вінгера Манчестер Сіті U-21 Фаріда Альфа-Рупрехта.

Про це пише Фабріціо Романо.

Німецький клуб повідомив про повноцінний перехід 19-річного гравця. Сума трансферу становить 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

При цьому Манчестер Сіті отримає 40% від майбутнього перепродажу гравця. У минулому сезоні Фарід провів 19 матчів, забивши 10 голів і віддавши 4 гольові передачі за команду U-21.

Раніше Манчестер Сіті визначився з ціною на Гріліша.