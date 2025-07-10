Баєр підсилився молодим талантом Манчестер Сіті
Баєр уклав угоду про трансфер вінгера Манчестер Сіті U-21 Фаріда Альфа-Рупрехта.
Про це пише Фабріціо Романо.
Німецький клуб повідомив про повноцінний перехід 19-річного гравця. Сума трансферу становить 5 мільйонів фунтів стерлінгів.
При цьому Манчестер Сіті отримає 40% від майбутнього перепродажу гравця. У минулому сезоні Фарід провів 19 матчів, забивши 10 голів і віддавши 4 гольові передачі за команду U-21.
Раніше Манчестер Сіті визначився з ціною на Гріліша.