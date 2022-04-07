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Чеферін - про припинення трансляцій турнірів УЄФА в Росії: Думаємо, наразі немає причин це робити

Сьогодні 19:25 140 1
Функціонер продовжує займати антисуспільну позицію
Чеферін - про припинення трансляцій турнірів УЄФА в Росії: Думаємо, наразі немає причин це робити

Джерело - The Independent.

Очільник УЄФА Александер Чеферін відповів не запитання стосовно припинення трансляцій турнірів під егідою Спілки в росії.

"Ми це ще не обговорювали. Ми думаємо, що наразі немає причин це робити, але все змінюється з кожним днем, тому ми побачимо, що буде.

Але на сьогодні це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому ніяких рішень з цього приводу нема", - сказав Чеферін на засіданні виконкому УЄФА.

Виходить, що напад російських загарбників на Україну не є причиною припинення трансляцій турнірів під егідою Спілки в росії. Керівник УЄФА Александер Чеферін продовжує займати антисуспільну позицію та не помічає те жахіття, що творять орки в Україні.

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