Не заграв у Баварії: клуб Яремчука може орендувати іспанського вінгера

Олімпіакос запропонував мюнхенській Баварії орендувати вінгера Браяна Сарагосу, який так і не зумів закріпитися в складі німецької команди.

Про це пише Bayern & Germany.

Пропозиція передбачає 2 мільйони євро за оренду на один рік. Окрім цього, є опція необов’язкового викупу гравця за 7 мільйонів євро.

Однак Баварія вважає запропоновану суму недостатньою та хоче отримати більше за свого футболіста. Минулий сезон Сарагоса провів в оренді в Осасуні.

За 27 матчів у Ла Лізі Сарагоса забив 1 гол і віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія включилася в боротьбу за Нкунку.