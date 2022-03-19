Пересоляк: Була думка на рівні федерації, щоб дограти УПЛ на базі західних областей

Президент Миная Валерій Пересоляк розповів про стан справ у клубі.

"Насправді чітко сказати, що зараз з командою, не можу. Команду не розпустили, вона є. Приймаємо правильне колективне всеукраїнське рішення, щоб визначити, як ми будемо оплачувати зарплатню, повертатися до тренувань. Але моя думка така, що це має бути колективне рішення всіх команд УПЛ.

Як будуть робити інші, так будемо робити й ми. Виділятись в кращу, або гіршу сторону не будемо. Хочеться бути як усі інші команди УПЛ.

Звичайно хочеться, щоб майбутнє в українського футболу залишилося, але ми бачимо, яка на сьогодні ситуація в регіонах. На жаль, не можемо бути впевнені, що певні команди не випадуть із чемпіонату.

Чемпіонат хочеться дограти, але нема для цього умов: спортивних, побутових, ми не можемо поїхати в інше місто України, де проводяться військові дії.

Була думка на рівні федерації, щоб провести чемпіонат на базі західних областей, але поки це тільки розмови. Дуже хочемо, щоб закінчилась війна якомога раніше, щоб футбольна інфраструктура збереглася і ми продовжили грати у футбол на тому рівні, який був до початку війни", - сказав Пересоляк.