Головне
Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту
Сьогодні 15:25 527
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 21:24 28677
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 20:55 29647
Відео дня. Історичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу 2022
Сьогодні 20:33 304
Магучіх: Припиніть удавати, що війни немає! Якщо ви нічого не робите, ви її підтримуєте
Сьогодні 19:25 267
Шаран: Український народ ніколи нічого не боїться
Сьогодні 18:39 182
Беленюк вимагає довічної дискваліфікації для російських спортсменів
Сьогодні 13:13 694
Маліновський - у команді тижня Ліги Європи
Сьогодні 11:11 445
Російські окупанти знищили лижну базу у Чернігові
Сьогодні 08:55 520
Гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги
Вчора 21:25 468
Прямі трансляції

Пересоляк: Була думка на рівні федерації, щоб дограти УПЛ на базі західних областей

Сьогодні 21:55 122 0
Пересоляк: Була думка на рівні федерації, щоб дограти УПЛ на базі західних областей
#Минай

Джерело - ТК Футбол.

Президент Миная Валерій Пересоляк розповів про стан справ у клубі.

"Насправді чітко сказати, що зараз з командою, не можу. Команду не розпустили, вона є. Приймаємо правильне колективне всеукраїнське рішення, щоб визначити, як ми будемо оплачувати зарплатню, повертатися до тренувань. Але моя думка така, що це має бути колективне рішення всіх команд УПЛ. 

Як будуть робити інші, так будемо робити й ми. Виділятись в кращу, або гіршу сторону не будемо. Хочеться бути як усі інші команди УПЛ.

Звичайно хочеться, щоб майбутнє в українського футболу залишилося, але ми бачимо, яка на сьогодні ситуація в регіонах. На жаль, не можемо бути впевнені, що певні команди не випадуть із чемпіонату. 

Чемпіонат хочеться дограти, але нема для цього умов: спортивних, побутових, ми не можемо поїхати в інше місто України, де проводяться військові дії. 

Була думка на рівні федерації, щоб провести чемпіонат на базі західних областей, але поки це тільки розмови. Дуже хочемо, щоб закінчилась війна якомога раніше, щоб футбольна інфраструктура збереглася і ми продовжили грати у футбол на тому рівні, який був до початку війни", - сказав Пересоляк.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція та Австрія замінили росію та білорусь на чемпіонаті світу з хокею Франція та Австрія замінили росію та білорусь на чемпіонаті світу з хокею 1140
Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників 1077
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 28677
Лідс вирвав перемогу у Вулвергемптона в 30 турі АПЛ Лідс вирвав перемогу у Вулвергемптона в 30 турі АПЛ 870
США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг 934
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 29647
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172201 6
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7990
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15299 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18156
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 23625
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 164961 3