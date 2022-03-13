Інтер вирвав нічию у Торіно, Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Дженоа. Результати матчів 29 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 29-му турі італійської Серії А Фіорентина святкувала домашню перемогу над Болоньєю.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі на матч з Дженоа та був замінений на 57-й хвилині гри.
Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 13 березня
Фіорентина - Болонья 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Торрейра
Верона - Наполі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Осімхен, 0:2 - 71 Осімхен, 1:2 - 77 Фараоні
Аталанта - Дженоа 0:0
Удінезе - Рома 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Моліна, 1:1 - 90+4 Пеллегріні
Торіно - Інтер 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Бремер, 1:1 - 90+3 Корреа