Аталанта найближчим часом хоче підписати Фернандо

Аталанта хоче найближчим часом посилити свій склад нападникам Шахтаря Фернандо до кінця сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб хоче орендувати 23-річного бразильця до кінця сезону. Фернандо розглядається як заміна травмованому Дувану Сапаті, який повернеться в дію не раніше травня.

