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Аталанта найближчим часом хоче підписати Фернандо

Сьогодні 14:41 179 0
Форвард залишить Шахтар
Аталанта найближчим часом хоче підписати Фернандо
#Аталанта, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Аталанта хоче найближчим часом посилити свій склад нападникам Шахтаря Фернандо до кінця сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб хоче орендувати 23-річного бразильця до кінця сезону. Фернандо розглядається як заміна травмованому Дувану Сапаті, який повернеться в дію не раніше травня.

Нагадаємо, що легіонери з УПЛ масово хочуть покинути Україну через напад на неї армії Росії.

Контракт бразильця із Шахтарем розрахований до літа 2024 року.

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