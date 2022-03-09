Аталанта найближчим часом хоче підписати Фернандо

Форвард залишить Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Аталанта хоче найближчим часом посилити свій склад нападникам Шахтаря Фернандо до кінця сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб хоче орендувати 23-річного бразильця до кінця сезону. Фернандо розглядається як заміна травмованому Дувану Сапаті, який повернеться в дію не раніше травня.

#Atalanta are evaluating the possibility to sign #Shakthar’s striker #Fernando until June. Nerazzurri have Zapata injured until May. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 9, 2022

Нагадаємо, що легіонери з УПЛ масово хочуть покинути Україну через напад на неї армії Росії.

Контракт бразильця із Шахтарем розрахований до літа 2024 року.