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Зінченко назвав єдиного переможця у боротьбі за місце в основі Арсенала

Олексій Мурзак — 21 квітня 2025, 16:32
Зінченко назвав єдиного переможця у боротьбі за місце в основі Арсенала
Олександр Зінченко
Getty Images

Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко висловився про боротьбу за місце в основі клубу, зазначивши, що команда за рахунок цього тільки виграє.

Про це він сказав у коментарі Еspacio Gunner.

"Боротьба за стартове місце в команді? Єдиний переможець у всьому цьому клуб. Ми всі боремося за такі можливості і тим самим показуємо, що хочемо бути частиною цієї неймовірної команди", – сказав Зінченко.

Напередодні Зінченко отримав пристойну оцінку за зіграний поєдинок 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Іпсвіча, в якому його команда перемогла 4:0. Українець, який вийшов у старті та вперше за 15 місяців зіграв повний поєдинок, відзначився асистом.

Олександр Зінченко Арсенал Лондон

Олександр Зінченко

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