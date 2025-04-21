Зінченко назвав єдиного переможця у боротьбі за місце в основі Арсенала

Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко висловився про боротьбу за місце в основі клубу, зазначивши, що команда за рахунок цього тільки виграє.

Про це він сказав у коментарі Еspacio Gunner.

"Боротьба за стартове місце в команді? Єдиний переможець у всьому цьому клуб. Ми всі боремося за такі можливості і тим самим показуємо, що хочемо бути частиною цієї неймовірної команди", – сказав Зінченко.

🎙️ Zinchenko sobre la competencia por la titularidad en el equipo:



“El único ganador de todo esto es el club. Todos luchamos por este tipo de oportunidades y con ello demostrar que queremos ser parte de este increíble equipo.”pic.twitter.com/MWcYsBQlCS — 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐧𝐧𝐞𝐫 🎙️ (@EspacioGunner) April 20, 2025

Напередодні Зінченко отримав пристойну оцінку за зіграний поєдинок 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Іпсвіча, в якому його команда перемогла 4:0. Українець, який вийшов у старті та вперше за 15 місяців зіграв повний поєдинок, відзначився асистом.