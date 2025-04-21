Рівень суддівства ледь не призвів до масової бійки: тренер Буковини – про матч проти Полтави

Виконувач обов’язків головного тренера Буковини Григорій Чурілов незадоволений рівнем суддівства у матчі 3 туру чемпіонської групи Першої ліги, в якому команда розписала мирову з Полтавою.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Після матчу підійшов до арбітра і запитав його: "Ви взагалі помічаєте різницю між футболом і джиу-джитсу?" У відповідь він запитав: "А що таке джиу-джитсу?".

На Бойчука постійно лягав захисник, який на дві голови вищий за нього, а ще й бив його по спині, по ногах. Мабуть, судді мають на полі слідкувати за правилами футболу, а не створювати джиу-джитсу. А так – рівень суддівства ледь не призвів до масової бійки", – сказав Чурілов.

Нагадаємо, поєдинок Буковина – СК Полтава завершився з рахунком 1:1. Полтавці не лише відігралися у матчі, але й могли виривати перемогу, якби Щербак зумів реалізувати пенальті в середині першого тайму.

Невдовзі клуб з Чернівців зіграє проти Динамо у півфіналі Кубку України. Зустріч відбудеться у середу, 23 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.