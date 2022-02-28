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Нідерланди відмовилися грати зі збірними Росії та Білорусі

Сьогодні 22:15 193 0
Нідерланди відмовилися грати зі збірними Росії та Білорусі
#ФІФА, #УЄФА, #Королівська футбольна спілка Нідерландів

Джерело - Королівська футбольна спілка Нідерландів.

Королівський футбольний союз Нідерландів заявив про відмову грати з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба KNVB.

Було ухвалено рішення не проводити матчі проти російських та білоруських збірних.

Футбольний союз наголосив, що останніми днями перебував у постійному контакті з федераціями інших країн, а також з УЄФА та ФІФА.

Раніше зі збірною Росії відмовилися грати Польща, Чехія, Швеція, Англія, Албанія, Норвегія, Вельс, Швейцарія та Ірландія.

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