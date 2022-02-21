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Кальярі - Наполі 1:1. Огляд матчу

Вчора 23:38 132 0
Огляд матчу Кальярі - Наполі
Кальярі - Наполі 1:1. Огляд матчу
#Кальярі, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі Серії А Кальярі вдома зіграло внічию з Наполі.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 21 лютого

Кальярі - Наполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Перейро, 1:1 - 87 Осімхен

Раніше Рома зіграла внічию з Вероною.

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