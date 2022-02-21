Кальярі - Наполі 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 26 турі Серії А Кальярі вдома зіграло внічию з Наполі.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 21 лютого
Кальярі - Наполі 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Перейро, 1:1 - 87 Осімхен
Раніше Рома зіграла внічию з Вероною.
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Джерело - Чемпіон.
У 26 турі Серії А Кальярі вдома зіграло внічию з Наполі.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 21 лютого
Кальярі - Наполі 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Перейро, 1:1 - 87 Осімхен
Раніше Рома зіграла внічию з Вероною.