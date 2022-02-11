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Нагельсманн відреагував на відхід Зюле з Баварії

Сьогодні 19:55 116 0
Юліан Нагельсманн прокоментував перехід Зюле у Боруссію Дортмунд
Нагельсманн відреагував на відхід Зюле з Баварії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Зюле, #Нагельсманн, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Захисник Баварії Нікласа Зюле не втратить місце у складі команди попри перехід влітку у Боруссію Дортмунд.

Про це розповів головний тренер мюнхенського клубу Юліан Нагельсманн.

"Сумно, що Зюлі йде, адже мені дуже подобалося з ним працювати. Розумію критичні висловлювання фанатів про те, що він більше не повинен грати за Баварію. Але до 30 червня гравцю платимо ми.

Він має певні якості, і він повинен використовувати їх на полі заради нас", - відзначив Нагельсманн.

Нагадаємо, Боруссія Д оголосила про трансфер оборонця Баварії.

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