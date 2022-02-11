Нагельсманн відреагував на відхід Зюле з Баварії

Захисник Баварії Нікласа Зюле не втратить місце у складі команди попри перехід влітку у Боруссію Дортмунд.

Про це розповів головний тренер мюнхенського клубу Юліан Нагельсманн.

"Сумно, що Зюлі йде, адже мені дуже подобалося з ним працювати. Розумію критичні висловлювання фанатів про те, що він більше не повинен грати за Баварію. Але до 30 червня гравцю платимо ми.

Він має певні якості, і він повинен використовувати їх на полі заради нас", - відзначив Нагельсманн.