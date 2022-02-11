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Лідс знайшов потенційну заміну Б'єлсі

Сьогодні 14:52 84 0
Контракт аргентинця спливає влітку
Лідс знайшов потенційну заміну Б'єлсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вальверде, #Лідс, #Марш, #Марсело Б'єлса, #Корберан

Джерело - The Telegraph.

Контракт головного тренера Лідса Марсело Б'єлси спливає влітку.

Про це повідомляє The Telegraph

У клубі задоволені роботою тренера, але 66-річний аргентинець ще не ухвалив рішення про майбутнє.

  АктуальноЕвертон - ЛІдс: онлайн-трансляція. LIVE

Лідс матиме трьох кандидатів, якщо Б'єлса піде.

Йдеться про екстренера Барселони Ернесто Вальверде, колишнього тренера Зальцбурга та Лейпцига Джессі Марша, а також тренера Гаддерсфілда та колишнього помічника Б'єлси Карлоса Корберана.

Нагадаємо, Вест Гем з Ярмоленком поступився Лідсу.

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