Контракт аргентинця спливає влітку

Джерело - The Telegraph.

Контракт головного тренера Лідса Марсело Б'єлси спливає влітку.

Про це повідомляє The Telegraph

У клубі задоволені роботою тренера, але 66-річний аргентинець ще не ухвалив рішення про майбутнє.

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Лідс матиме трьох кандидатів, якщо Б'єлса піде.

Йдеться про екстренера Барселони Ернесто Вальверде, колишнього тренера Зальцбурга та Лейпцига Джессі Марша, а також тренера Гаддерсфілда та колишнього помічника Б'єлси Карлоса Корберана.

Нагадаємо, Вест Гем з Ярмоленком поступився Лідсу.