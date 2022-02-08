У Динамо відреагували на можливий трансфер капітана Шерифа

Динамо не цікавилось гравцем Шерифа Густаво Дуланто.

Про це розповів генеральний директор київського клубу Резо Чехонолідзе

"Я вперше про це чую, Краще в Мірчі Луческу спитати. Чесно кажучи, особисто я не володію такою інформацією. У Динамо зараз достатньо захисників.

Зараз багато хто може писати про те, що нібито нам подобаються бразильські захисники, італійські чи українські. Ми з командою зараз перебуваємо в Анталії. Можливо, хтось у Києві того чи іншого гравця пропонує – не знаю. Але ще раз повторюся: я не чув про цього гравця. А щодо Шерифа, то до тираспольського клубу ставлюсь з повагою. Торік вони зробили сенсаційний результат", - розповів Чехонолідзе.