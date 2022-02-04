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Ібрагімович та Ребич пропустять дербі з Інтером

Сьогодні 18:18 135 0
Томорі відновився від травми
Ібрагімович та Ребич пропустять дербі з Інтером
#Златан Ібрагімович, #Інтер, #Мілан, #Піолі, #Ребич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Томорі

Джерело - Football Italia.

Нападники Мілана Златан Іборагімович та Анте Ребич пропустять матч 24-го туру Серії А проти Інтера.

  Дивіться: Інтер - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE

Про це розповів головний тренер "росонеррі" Стефано Піолі.

"І Ібрагімович, і Ребич недоступні. Томорі зробив хорошу роботу, і, я думаю, він буде з командою, але може не почати гру з перших хвилин. Шкода, що Златана не буде в дербі. Ми стали набагато сильнішими завдяки йому. Але зараз нам треба довести, що й без нього ми сильні. Треба мати силу волі, особливо у скрутні хвилини", - сказав Піолі.

Нагадаємо, нападник Мілана присвятив пост Андрію Шевченку.

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