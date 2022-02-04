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Атлетік - Реал 1:0. Огляд матчу

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Атлетік - Реал 1:0. Огляд матчу
Атлетік - Реал 1:0. Огляд матчу
#Атлетік, #Кубок Іспанії, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетік з Більбао переграв мадридський Реал у межах чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

Чвертьфінал, 03 лютого

Атлетік - Реал Мадрид 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 89 Беренгер

Раніше Бетіс розгромив Реал Сосьєдад.

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