Атлетік - Реал 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Атлетік з Більбао переграв мадридський Реал у межах чвертьфіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
Чвертьфінал, 03 лютого
Атлетік - Реал Мадрид 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 89 Беренгер
Раніше Бетіс розгромив Реал Сосьєдад.
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Джерело - Чемпіон.
Атлетік з Більбао переграв мадридський Реал у межах чвертьфіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
Чвертьфінал, 03 лютого
Атлетік - Реал Мадрид 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 89 Беренгер
Раніше Бетіс розгромив Реал Сосьєдад.