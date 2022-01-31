Легіонер Металіста пропустить збір команди у Туреччині

Гравець відновлюється від травми

На другий тренувальний збір до Туреччини Металіст вирушив без захисника Маїлтона.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Бразилець залишився у Харкові, де відновлюватиметься після травми, отриманої у контрольному матчі з чеським Слованом (1:0) на попередньому зборі.

23-річний Маілтон влітку минулого року був орендований Металістом з опцією викупу в Атлетіко Мінейро. Через травми в осінній частині сезону футболіст провів лише 5 матчів у чемпіонаті Першої ліги (зробив 1 гольову передачу) та 1 поєдинок у Кубку України.

Нагадаємо, Металіст оголосив про підписання Траоре.