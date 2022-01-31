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Легіонер Металіста пропустить збір команди у Туреччині

Сьогодні 14:55 49 0
Гравець відновлюється від травми
Легіонер Металіста пропустить збір команди у Туреччині
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

На другий тренувальний збір до Туреччини Металіст вирушив без захисника Маїлтона.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Бразилець залишився у Харкові, де відновлюватиметься після травми, отриманої у контрольному матчі з чеським Слованом (1:0) на попередньому зборі.

23-річний Маілтон влітку минулого року був орендований Металістом з опцією викупу в Атлетіко Мінейро. Через травми в осінній частині сезону футболіст провів лише 5 матчів у чемпіонаті Першої ліги (зробив 1 гольову передачу) та 1 поєдинок у Кубку України.

Нагадаємо, Металіст оголосив про підписання Траоре.

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