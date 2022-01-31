Дембеле може перейти у ПСЖ

Усман Дембеле може змінити клуб

Вінгер Барселони Усман Дембеле імовірно продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.

Про це повідомляє Sport.es.

24-річний футболіст досяг домовленості з клубом Ліги 1. Йдеться про трансфер влітку, коли закінчується термін контракту хавбека з синьо-гранатовими і він стане вільним агентом.

Проте Барселона не проти відпустити Дембеле вже взимку, не чекаючи кінця сезону. Сторони ведуть переговори про можливість зимового переходу перед закриттям трансферного вікна (31 січня).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий відмовитись від трансферу Дембеле.