Головне
Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open
Вчора 16:24 1796 2
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 11:17 9041
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:57 22156
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15
Сьогодні 10:11 186321
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:30 18660 2
Динамо хоче підписати захисника Шерифа
Сьогодні 06:28 867
Спортінг орендував нападника Динамо Раміреса
Вчора 22:11 510
Сампдорія орендувала Супрягу
Вчора 21:40 722
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів
Вчора 21:37 15131
Збірна Швеції виграла чемпіонат Європи з гандболу
Вчора 21:09 697
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Дембеле може перейти у ПСЖ

Сьогодні 10:55 85 0
Усман Дембеле може змінити клуб
Дембеле може перейти у ПСЖ
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - sport.ua.

Вінгер Барселони Усман Дембеле імовірно продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.

Про це повідомляє Sport.es.

24-річний футболіст досяг домовленості з клубом Ліги 1. Йдеться про трансфер влітку, коли закінчується термін контракту хавбека з синьо-гранатовими і він стане вільним агентом.

Проте Барселона не проти відпустити Дембеле вже взимку, не чекаючи кінця сезону. Сторони ведуть переговори про можливість зимового переходу перед закриттям трансферного вікна (31 січня).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий відмовитись від трансферу Дембеле.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 18660 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів 15131
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 22156
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 16828
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 14042
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 186321
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 84306 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10226
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4309
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 152799 5
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5237
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 38283