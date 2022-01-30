Швед близький до переходу в лондонський клуб

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Тоттенгем погодив з Ювентусом оренду півзахисника Деяна Кулусевського до кінця сезону.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо.

Лондонці заплатять за оренду 5 млн євро.

Викуп 21-річного гравця збірної Швеції за 35 млн стане для лондонського клубу обов'язковим при виконанні двох умов: "шпори" вийдуть до Ліги чемпіонів, а Кулусевський проведе за Тоттенгем як мінімум половину матчів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус вимагає 70 млн євро за двох гравців лідерів клубу.