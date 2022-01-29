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Косенко: Дякуємо сербам, які допомогли нам вийти до чвертьфіналу

Сьогодні 10:00 158 1
Тренер збірної України прокоментував вихід до 1/4 фіналу Євро
Косенко: Дякуємо сербам, які допомогли нам вийти до чвертьфіналу
#Збірна України з футзалу, #Олександр Косенко, #Чемпіонат Європи

Джерело - УАФ.

Збірна України з футзалу заслужила на вихід до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2022.

Про це заявив головний тренер української збірної Олександр Косенко.

"Гра нам давалася, ми підготувалися до неї. Ми хотіли перемогти, не розраховували на результат паралельного матчу. На жаль, не реалізували вбивчі моменти. Хотіли забити та грати вже за рахунком. Схоже, все своє забили у поєдинку із сербами, а сьогодні не пішло", - заявив фахівець.

  Актуально: Україна - Португалія 0:1. Огляд матчу

"Дякуємо сербам, які допомогли нам вийти до чвертьфіналу. Але я думаю, що своєю сьогоднішньою грою ми заслужили потрапити у вісімку найкращих. Я пишаюся хлопцями, які віддали всі сили – і навіть більше. Зараз головне завдання – відновитися та добре підготуватися до наступного матчу", - сказав Косенко.

Нагадаємо, став відомий суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2022.

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