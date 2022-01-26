Марсьяль пояснив перехід у Севілью

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль перейшов у Севілью через головного тренера іспанського клубу Хулена Лопетегі.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя оренда в Севільї розрахована на наступні 5 місяців – до кінця сезону. Але ніколи не знаєш, як усе складеться в майбутньому. Подивимося.

Я хотів перейти в Севілью через Мончі та Лопетегі. Я прийшов сюди, щоб показати, на що я здатний", - відзначив Марсьяль.