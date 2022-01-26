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Марсьяль пояснив перехід у Севілью

Сьогодні 20:12 202 0
Антоні Марсьяль прокоментував перехід у Севілью
Марсьяль пояснив перехід у Севілью
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Севілья, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль перейшов у Севілью через головного тренера іспанського клубу Хулена Лопетегі.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя оренда в Севільї розрахована на наступні 5 місяців – до кінця сезону. Але ніколи не знаєш, як усе складеться в майбутньому. Подивимося.

Я хотів перейти в Севілью через Мончі та Лопетегі. Я прийшов сюди, щоб показати, на що я здатний", - відзначив Марсьяль.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед віддав Марсьяля Севільї в оренду до кінця сезону.

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