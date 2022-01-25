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Суркіс: Динамо - працює як годинниковий механізм

Сьогодні 17:10 72 0
Ігор Суркіс прокоментував 20 років управління Динамо
Суркіс: Динамо - працює як годинниковий механізм
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс за 20 років у клубі побудував систему управління.

Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю Бомбардиру.

"Керувати клубом, напевно, стало складніше. Але водночас і легше, бо вже збудовано систему, і клуб уже працює як годинниковий механізм. Немає проблем зі зборами, перельотами, все вже налагоджено, є де грати. Але хотілося б, щоб наш футбол розвивався швидше, щоб була третя сила в УПЛ.

Оцінку своєї роботи не даватиму – нехай це роблять уболівальники. Одні мене лають, інші хвалять. Я до цього ставлюсь абсолютно спокійно. Для мене головне – щоб команда прогресувала. Щоб та молодь, яку ми готуємо, мала можливість грати та прогресувати", - відзначив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Динамо готове продати Раміреса.

Нагадаємо, Динамо знищило Расінг.

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