Суркіс: Динамо - працює як годинниковий механізм

Президент Динамо Ігор Суркіс за 20 років у клубі побудував систему управління.

Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю Бомбардиру.

"Керувати клубом, напевно, стало складніше. Але водночас і легше, бо вже збудовано систему, і клуб уже працює як годинниковий механізм. Немає проблем зі зборами, перельотами, все вже налагоджено, є де грати. Але хотілося б, щоб наш футбол розвивався швидше, щоб була третя сила в УПЛ.

Оцінку своєї роботи не даватиму – нехай це роблять уболівальники. Одні мене лають, інші хвалять. Я до цього ставлюсь абсолютно спокійно. Для мене головне – щоб команда прогресувала. Щоб та молодь, яку ми готуємо, мала можливість грати та прогресувати", - відзначив Суркіс.