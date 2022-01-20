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Динамо готове продати Раміреса

Сьогодні 09:41 208 0
Ерік Рамірес може покинути Динамо
Динамо готове продати Раміреса
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо готове продати венесуельського форварда Еріка Раміреса.

Про це Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Рамірес є відсутнім на навчально-тренувальних зборах біло-синіх у Туреччині. Він залишився у розташуванні збірної Венесуели готуватися до матчів кваліфікації ЧС-2022.

"Ерік Рамірес не поїхав на перший збір із командою і перебуває у тренувальному таборі збірної Венесуели. Наслідки такого особистого рішення футболіста побачимо найближчим часом. Луческу мовчки погодився і не наполягав. Враховуючи осінні нескінченні перельоти Київ – Каракас – Київ, кількість ігрових хвилин Еріка в першому колі – можете самі робити висновки, наскільки потрібен тепер футболіст Рамірес тренеру Луческу. І чи потрібний. Щодо венесуельця Динамо відкрите до пропозицій вже цієї зими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сидорчук увійшов до ТОП-10 футболістів Динамо за кількістю матчів за часи незалежності.

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