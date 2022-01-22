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У Фегерварі назвали головну причину підписання Лєднєва

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У Фегерварі назвали головну причину підписання Лєднєва
#Динамо Київ, #Лєднєв, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фегервар, #Чемпіонат Угорщини

Джерело - football24.ua.

Український гравець Богдан Лєднєв допоможе Фегервару додати креативу у півзахисті.

Про це розповів спортивний директор угорського клубу Іштван Шаллої.

"Богдан Лєднєв – технічний, креативний гравець, який може стати великою перевагою для нашої команди, граючи під нападником або на правому фланзі.

Я думаю, що важливо мати достатньо креативу у півзахисті, стиль гри Богдана дуже підходить угорському футболу. Він сильний у навісах і завершальних передачах, тому чекаємо від нього голів та асистів", – відзначив Шаллої.

Нагадаємо, Лєднєв приєднався до нової команди на правах річної оренди

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