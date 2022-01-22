У Фегерварі назвали головну причину підписання Лєднєва

Джерело - football24.ua.
Український гравець Богдан Лєднєв допоможе Фегервару додати креативу у півзахисті.
Про це розповів спортивний директор угорського клубу Іштван Шаллої.
"Богдан Лєднєв – технічний, креативний гравець, який може стати великою перевагою для нашої команди, граючи під нападником або на правому фланзі.
Я думаю, що важливо мати достатньо креативу у півзахисті, стиль гри Богдана дуже підходить угорському футболу. Він сильний у навісах і завершальних передачах, тому чекаємо від нього голів та асистів", – відзначив Шаллої.
Нагадаємо, Лєднєв приєднався до нової команди на правах річної оренди.