Англійський Евертон ухвалив рішення звільнити головного тренера Рафаеля Бенітеса.

Про це повідомляють журналісти Пітер О'Рурк та Фабріціо Романо.

Сторони ведуть переговори щодо суми компенсації. Очікується, що офіційно про відставку мають оголосити найближчим часом, не пізніше понеділка, 17 січня.

Таким чином, український захисник Віталій Миколенко отримає нового тренера. 15 січня Евертон поступився Норвічу у матчі АПЛ з рахунком 1:2, і це стало останньою краплею для керівництва ірисок.

Everton have sacked Rafa Benitez. Just sorting out compensation. Should be confirmed by Monday at the latest. #EFC

Everton board now pushing to sack Rafa Benitez immediately. Next steps before final decision is to find the right replacement and agree on compensation. 🔵 #EFC



Nothing official yet - but the plan is to fire the Spanish manager, as first reported by @David_Ornstein today. pic.twitter.com/rfqituIVZg