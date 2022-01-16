У Миколенка буде інший тренер

Джерело - Чемпіон.

Англійський Евертон ухвалив рішення звільнити головного тренера Рафаеля Бенітеса.

Про це повідомляють журналісти Пітер О'Рурк та Фабріціо Романо.

Сторони ведуть переговори щодо суми компенсації. Очікується, що офіційно про відставку мають оголосити найближчим часом, не пізніше понеділка, 17 січня.

Таким чином, український захисник Віталій Миколенко отримає нового тренера. 15 січня Евертон поступився Норвічу у матчі АПЛ з рахунком 1:2, і це стало останньою краплею для керівництва ірисок.

Everton have sacked Rafa Benitez. Just sorting out compensation. Should be confirmed by Monday at the latest. #EFC — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) January 15, 2022