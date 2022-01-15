Евертон з Миколенком поступився Норвічу, Манчестер Сіті обіграв Челсі. Результати 22 туру АПЛ

Результати 22 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 22 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 15 січня

Манчестер Сіті - Челсі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Де Брейне

Вулвергемптон - Саутгемптон 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Хіменес, 2:0 - 59 Коуді, 2:1 - 84 Ворд-Праус, 3:1 - 90+1 Траоре

Норвіч - Евертон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Кін (автогол), 2:0 - 18 Іда, 2:1 - 60 Рішарлісон

Ньюкасл Юнайтед - Вотфорд 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Сен-Максімен, 1:1 - 88 Педру

Сьогодні, в АПЛ буде зіграно ще один матч.

19:30 Астон Вілла - Манчестер Юнайтед