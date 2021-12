Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка

Гравець київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко найближчим часом стане гравцем Евертону.

Як повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби повністю узгодили трансфер. Незабаром має з'явитися офіційне оголошення про перехід. Захисник пройшов медогляд ще тиждень тому.

Вартість трансферу Миколенка в Евертон становитиме 21-23 мільйони євро.

Vitalij Mykolenko has successfully completed his medical as new Everton player one week ago, no doubt. Paperworks are ready between clubs to announce the deal for the Ukrainian left back. 🤝🇺🇦 #EFC



Here we go confirmed, statement expected soon ⤵️🔵 https://t.co/Pjak5skZNE