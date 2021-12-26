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Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка

Сьогодні 12:09 238 0
Захисник незабаром перебереться до АПЛ
Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Гравець київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко найближчим часом стане гравцем Евертону. 

Як повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби повністю узгодили трансфер. Незабаром має з'явитися офіційне оголошення про перехід. Захисник пройшов медогляд ще тиждень тому.

Вартість трансферу Миколенка в Евертон становитиме 21-23 мільйони євро.

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