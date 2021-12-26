Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка

Захисник незабаром перебереться до АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Гравець київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко найближчим часом стане гравцем Евертону.

Як повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби повністю узгодили трансфер. Незабаром має з'явитися офіційне оголошення про перехід. Захисник пройшов медогляд ще тиждень тому.

Вартість трансферу Миколенка в Евертон становитиме 21-23 мільйони євро.