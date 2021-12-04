УПЛ. Рух - Ворскла 0:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграє внічию з полтавською Ворсклою.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 04 грудня
Рух - Ворскла 0:0
Рух: Паньків - Сич, Дідик, Білий, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Руніч, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мисик, 66) - Климчук.
Ворскла: Різник - Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу - Челядін, Пуцлін - Рангел, О. Тілль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).
Попередження: Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлін, 28, Кравчук, 53.
Вилучення: Кравчук, 61 (друге попередження).
Раніше, Динамо розгромило Верес.