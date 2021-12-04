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УПЛ. Рух - Ворскла 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:50 133 0
Огляд матчу Рух - Ворскла
УПЛ. Рух - Ворскла 0:0. Огляд матчу
#Рух, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграє внічию з полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 04 грудня

Рух - Ворскла 0:0

Рух: Паньків - Сич, Дідик, Білий, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Руніч, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мисик, 66) - Климчук.

Ворскла: Різник - Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу - Челядін, Пуцлін - Рангел, О. Тілль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).

Попередження: Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлін, 28, Кравчук, 53.

Вилучення: Кравчук, 61 (друге попередження).

Раніше, Динамо розгромило Верес.

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