Манчестер Юнайтед знайшов кандидатів на посаду тимчасового головного тренера

Джерело - The Independent.
Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.
Про це повідомляє The Independent.
Клуб провів переговори з Руді Гарсей та Люсьєном Фавром про можливе призначення на посаду тимчасового головного тренера. Ці фахівці вразили керівництво МЮ.
Зокрема, Фавр чітко окреслив систему, яку хоче будувати у команді, та розповів, як планує розвивати певних гравців.
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Наголошується, що основним варіантом для керівництва англійського клубу є призначення головного тренера Аякса Еріка Тен Хага.
Нагадаємо, Манчіні відмовився очолити Манчестер Юнайтед.