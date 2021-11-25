Манчестер Юнайтед знайшов кандидатів на посаду тимчасового головного тренера

Люсьєн Фавр та Руді Гарсія вразили керівництво МЮ

Джерело - The Independent.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.

Про це повідомляє The Independent.

Клуб провів переговори з Руді Гарсей та Люсьєном Фавром про можливе призначення на посаду тимчасового головного тренера. Ці фахівці вразили керівництво МЮ.

Зокрема, Фавр чітко окреслив систему, яку хоче будувати у команді, та розповів, як планує розвивати певних гравців.

Актуально: Емері один з кандидатів на пост тренера Манчестер Юнайтед

Наголошується, що основним варіантом для керівництва англійського клубу є призначення головного тренера Аякса Еріка Тен Хага.

Нагадаємо, Манчіні відмовився очолити Манчестер Юнайтед.