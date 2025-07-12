Енріке: ПСЖ хоче завершити історичний сезон перемогою, але матч з Челсі не буде простим

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми думками щодо майбутнього фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року проти Челсі.

Слова 55-річного іспанця наводить ESPN.

Парижани мали невдалий досвід побудови колективу навколо кількох зіркових гравців. Енріке вважає, що зараз ПСЖ є більш командним, що стало запорукою успіху.

"У нас є 11 зірок – це футбол. Нам не потрібен лише один головний гравець. Ми хочемо мати 11 зірок, можливо, 14-15, і це зобов'язання, яке ми маємо від наших директорів та президента. Ми хочемо команду зірок. Не один вболівальник ПСЖ виступає в ролі зірки, а весь "Парк де Пренс" є зіркою, і це те, чого ми хочемо на полі. Ця команда вища за окремих гравців, і завдяки цьому ми є лідерами. Ми колись програємо, так буває, і нам потрібні зірки – але тільки як команда", – сказав Енріке.

Іспанський фахівець зізнався, що бажає завершити цей історичний для французького клубу сезон на мажорній ноті, вигравши ще один трофей.

"Це остання гра в сезоні, і ми добре себе почуваємо. У нас був дуже хороший рік, і для нас дуже важливо завершити цей історичний сезон якнайкраще. Ми були абсолютно неймовірні, ми написали історію, і ми хочемо продовжувати йти вперед і виграти цю гру. Нам потрібна перемога, щоб покласти вишеньку на торт. Але якщо ви думаєте, що ця гра буде просто прогулянкою в парку, то ви не знаєте, що таке футбол".

Енріке зазначив, що не варто недооцінювати Челсі, який переживає період становлення команди.

"Челсі виграв Лігу чемпіонів, це команда, яка продовжує рости. Я люблю Енцо Мареску як тренера, тому що його команда завжди йде в атаку і дуже добре пресингує. Це не буде просто старою грою. Для нас дуже важливо усвідомлювати, наскільки складною буде ця гра. У Челсі є талановиті гравці, і вони вміють захищатися під тиском. Їхня команда знаходиться на одному рівні з нами".

Фінальний матч Клубного чемпіонату світу-2025 між ПСЖ та Челсі відбудеться завтра, 13 липня, в Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що капітан Челсі Енцо Фернандес назвав один фактор, який є небезпечним для фіналу КЧС-2025.