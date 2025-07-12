25 мільйонів призових: Берінчик готовий взяти участь в турнірі з боїв на голих кулаках

Колишній чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) заявив про готовність взяти участь на великому турнірі з боїв на кулаках, який організовує BKFC.

Про це він написав у коментарях під анонсом турніру.

"Я готовий", – йдеться у коментарі.

Турнір розпочнеться у березні наступного року. У ньому візьмуть участь 32 бійці вагою від 83,9 кг до 120 кг. Призовий фонд турніру складатиме 25 мільйонів доларів, а переможець отримає 15 млн.

Зауважимо, що Берінчик вже має досвід боїв на кулаках. У 2021 році він перемагав ірландця російського походження Артема Лобова на шоу промоушену Mahatch.

Нагадаємо, у лютому 36-річний українець програв нокаутом американцю Кейшону Девісу, який забрав титул чемпіона світу за версією WBO. Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі.

Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.