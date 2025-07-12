Реал Мадрид посилив склад чинним чемпіоном світу

Мадридський Реал оголосив про перехід атакувального захисника Давіда Кремера.

Про це йдеться на сайті "вершкових".

28-річний німець словацького походження виступатиме за мадридський колектив у сезоні-2025/26. Кремер перейшов з Тенеріфе, за який він грав у минулій кампанії.

Для баскетболіста наступний сезон буде вже третім у межах Іспанії. До Тенеріфе він провів один рік у складі Гранади.

Варто зазначити, що Давід Кремер став чемпіоном світу 2023 року у складі збірної Німеччини, яка у фіналі перемогла Сербію 83:77.

Нагадаємо, що Реал Мадрид буде учасником розширеної Євроліги сезону-2025/26, Фінал чотирьох якої проходитиме вже без матчу за третє місце.