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Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група D

Сьогодні 11:01 5135 1
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група D
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Вернидуб

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар потрапив до групи D Ліги чемпіонів 2021/22. Суперниками "гірників" на груповому етапі стали іспанський Реал, італійський Інтер та молдовський Шериф. Розпочинають свій єврокубковий шлях підопічні Де Дзербі поєдинком у Тирасполі проти Шерифа, який очолює українець Юрій Вернидуб, 15 вересня.

Турнірна таблиця групи D

Розклад групи

1 тур, 15 вересня

19:45. Шериф – Шахтар 0:2 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Інтер - Реал 0:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 28 вересня

19:45. Шахтар – Інтер 0:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Реал - Шериф 1:2 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 19 жовтня

22:00. Шахтар – Реал 0:5 [анонс] [матч-центр[де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Інтер - Шериф 3:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 3 листопада

19:45. Реал – Шахтар 2:1 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Шериф - Інтер 1:3 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 24 листопада

19:45. Інтер – Шахтар 2:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Шериф - Реал 0:3 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 7 грудня

22:00. Шахтар – Шериф [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Реал - Інтер [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

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