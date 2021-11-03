Реал - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, група D, 4-й тур 3 листопада Реал (Мадрид, Іспанія) - Шахтар (Донецьк, Україна) Сантьяго Бернабеу, 19:45

3 листопада в 4-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти мадридського Реала. Зустріч відбудеться о 19:45.

Реал

Мадридський клуб в останніх 5 матчах здобув три перемоги. Потім після розгромної перемоги з рахунком 5:1 над донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів мадридський клуб зіграв три матчі у чемпіонаті Іспанії. Реал здобув дві виїзні перемоги з однаковим рахунком 2:1 над Барселоною та Ельче, а також вдома зіграли внічию з Осасуною (0:0).

Останні матчі:

Ла-Ліга. Ельче - Реал 1:2

Ла-Ліга. Реал - Осасуна 0:0

Ла-Ліга. Барселона - Реал 1:2

Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал 0:5

Ла-Ліга. Еспаньйол - Реал 2:1

Шахтар

Український клуб не без частки везіння пробився в групову стадію Ліги чемпіонів. Нагадаємо, команда Роберто Де Дзербі в кваліфікації спочатку пройшла бельгійський Генк, а у фіналі здолала Монако, який виглядав набагато сильніше Шахтаря. Але вже проти Шерифа фортуна виявилася не на боці донецького клубу. Молдавани скористалися своїми моментами і зробили великий крок на шляху до третього місця. У другому турі турніру Шахтар вдома зіграв внічию з міланським Інтером - 0:0.

Однак в чемпіонаті України Шахтар виступає досить впевнено. Гірники впевнено перемогли Ворсклу (2:0), розгромили Десну (4:1) та луганську Зорю (6:1). Також у Кубку України Шахтар на виїзді переграв одеський Чорноморець (3:0).

Останні матчі:

УПЛ. Шахтар - Десна 4:1

Кубок України. Чорноморець - Шахтар 0:3

УПЛ. Ворскла - Шахтар 0:2

Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал 0:5

УПЛ. Шахтар - Зоря 6:1

Особисті зустрічі

У першому колі турніру Шахтар вдома зазнав нищівної поразки з рахунком 0:5 від Реала. Минулого сезону саме на груповому етапі Ліги Чемпіонів суперники перетиналися між собою. Мадридський клуб в обох зустрічах був явним фаворитом, але обидва рази Реал програв Шахтарю (у жовтні Шахтар на виїзді переграв Реал, 1 грудня - гірники вдома завдали поразки мадридцям). У сезоні 2015/2016 років ще було дві зустрічі між командами. Тоді Реал здобув дві перемоги - 4:0 та 4:3. То ж у взаємовідносинах команд в останніх сезонах Ліги чемпіонів рівновага - по дві перемоги.

19 жовтня 2021 року. Шахтар - Реал 0:5

1 грудня 2020 року. Шахтар - Реал 2:0

21 жовтня 2020 року. Реал - Шахтар 2:3

25 листопада 2015 року. Шахтар - Реал 3:4

15 вересня 2015 року. Реал - Шахтар 4:0

Факти

Реал

У трьох з п'яти останніх розіграшів Реал займав у своїй групі друге місце.

У минулому сезоні під керівництвом Зінедіна Зідана мадридці посіли перше місце, хоча двічі програли Шахтарю. У чотирьох інших матчах вони набрали в сумі 10 очок, в тому числі шість - у двох зустрічах з Інтером. Обігравши в шостому турі менхенгладбаську Боруссію (2:0), королівський клуб вийшов з групи з першого місця.

В 1/8 фіналу Реал двічі обіграв Аталанту (1:0 в гостях і 3:1 вдома), а в чвертьфіналі пройшов Ліверпуль (3:1 вдома, 0:0 в гостях). У півфіналі мадридці поступилися в підсумку виграв трофей Челсі (1:1 вдома, 0:2 в гостях).

Влітку Зідана біля керма команди змінив Карло Анчелотті. У сезоні 2013/14 Реал під його початком завоював свій 10-й Кубок європейських чемпіонів.

У чемпіонаті Іспанії-2020/21 Реал зайняв друге місце, пропустивши вперед інший мадридський клуб - Атлетіко.

Реал виграв п'ять останніх восьми домашніх матчів з українськими клубами. Єдина поразка припадає на торішню зустріч із Шахтарем.

Королівський клуб забив 22 голи у семи останніх матчах з українськими командами. У 9 з останніх 11 таких зустрічей Реал забивав як мінімум по два м'ячі.

Шахтар

Український клуб, який грав у чвертьфіналі ЛЧ-2010/11, виступає на груповому етапі турніру в 16-й раз. У 11 з 15 випадків Шахтар залишався за бортом плей-оф, в тому числі і в трьох останніх розіграшах.

У минулому сезоні Шахтар посів третє місце в групі B Ліги чемпіонів, незважаючи на дві перемоги над Реалом (3:2 в Мадриді, 2:0 в Києві). У чотирьох інших матчах гірники набрали лише два очки, випередивши майбутнього чемпіона Італії Інтер, але опинившись позаду мадридців і менхенгладбахської Боруссії. Команда, яку тренував Луїш Каштру, в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшла "Маккабі Тель-Авів (2:0 в гостях, 1:0 вдома), але в наступному раунді поступилася Ромі (0:3 в гостях, 1:2 вдома).

Після двох років на посаді головного тренера Каштру покинув Шахтар. Влітку його змінив колишній наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Торішня перемога у Мадриді - єдина для Шахтаря в останніх шести гостьових матчах групового етапу Ліги чемпіонів (Н3 П2).

Грали разом:

Олексій Шевченко і Андрій Лунін (Зоря, 2017/18)

Педрінью і Родріго (збірна Бразилії до 23 років)

Вітао, Тете і Родріго (юнацька збірна Бразилії до 20 років)

Вітао і Вінісіус Жуніор (юнацька збірна Бразилії до 20 років)

Алан Патрік і Каземіро (юнацька збірна Бразилії до 20 років)

Додо і Едер Мілітан (юнацька збірна Бразилії до 17 років)

Партнери по збірних:

Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, Жуніор Мораес, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Данило Сікан, Георгій Судаков та Андрій Лунін (Україна)

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа, Мілітан, Лукас, Менді, Алаба, Камавінга, Каземіро, Кроос, Вінісіус, Асенсіо, Бензема

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Ісмаїлі, Матвієнко, Степаненко, Марлос, Майкон, Тете, Соломон, Фернанду

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу мадридцям: перемога Реала - 1.25, перемога Шахтаря - 13.50, нічия - 6.90.

Прогноз Чемпіона

Поразка Шахтаря 1:3