Шахтар - Шериф: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, Груповий етап Група D, 6-й тур 7 грудня, 2021року. 22:00 Шахтар (Донецьк, Україна) - Шериф (Тирасполь, Молдова) Стадіон НСК Олімпійський, Київ Головний арбітр - Донатас Румшас (Литва)

Донецький Шахтар у шостому турі Ліги чемпіонів зіграє на власному полі з тираспольським Шерифом. Гра на НСК Олімпійському розпочнеться о 22:00 за київським часом 7 грудня.

Шахтар

Гірники втрати будь-які шанси на євровесну, тому єдиною мотивацією для підопічних Де Дзербі мають бути солідні призові від УЄФА та рейтинг у таблиці коефіцієнтів. У разі перемоги казна донецького клубу поповниться на 2,8 млн євро. Нічия принесе клубу 930 тис євро.

Гірники впевнено відіграли матч останнього туру УПЛ, розтрощивши ФК Львів з рахунком 6:1. Шахтар ділить перше місце в турнірній таблиці національного чемпіонату з київським Динамо.

Цілком ймовірно, що італійський керманич Шахтаря вирішить провести ротацію в складі, тим більше, що пошкодження має ряд провідних гравців команди. Пит питанням участь у матчі Алана Патріка, Ісмаїлі та Фернанду. Траоре давно травмований і до весни команді не допоможе.

Шериф

Команда з Тирасполя вирішила своє головне завдання - пробилася до плей-оф Ліги Європи. Однак сума призових для Шерифа має ще більше значення ніж для Шахтаря, тому підопічні Вернидуба спробують бодай не програти віцечемпіону України.

В останньому матчі чемпіонату Молдови Шериф зіграв унічию з Петрокубом (0:0), який очолює турнірну таблицю першості. Шериф відстає від лідера на одне очко (42/41), але має три гри в запасі.

Історія зустрічей

Шахтар і Шериф зустрічалися 4 рази. У гірників - 1 перемога в кваліфікації ЛЧ 2003/04, 1 матч завершився внічию, двічі вигравав Шериф, у тому числі в цій Лізі чемпіонів - у 2 турі.

Цифри і факти

• Лише одного разу команди зіграли на полі гірників. Шахтар впевнено переміг - 2:0;

• У всіх чотирьох попередніх матчах між клубами, як мінімум, одна команда не забивала голів;

• Головний тренер тираспольців Юрій Вернидуб як тренер зіграв з Шахтарем 24 матчі - 4 перемоги, 1 нічия та 19 поразок;

• Шериф лише двічі програвав у виїзних матчах у останніх десяти єврокубкових зустрічах - 3 нічиї і 5 перемог;

• Останній вояж до України завершився для Шерифа нічиєю - у Лізі Європи 2010/11 тираспольці зіграли внічию з Динамо - 0:0.

Пряма мова

Роберто Де Дзербі (головний тренер Шахтаря): "Є кілька футболістів, які не будуть грати ні завтра, ні у суботу. Але завтра буде потужний склад, бо матч однаково дуже важливий. Багатьом молодим футболістам треба показати себе через такі матчі. Не хвилюйтеся, наш склад буде сильним."

Юрій Вернидуб (головний тренер Шерифа): "Шериф обіграв Шахтар у себе вдома. Чи не тисне цей результат? Цей результат має тиснути на Шахтар. Ми зіграли вдало, але завтра буде складно. Ми готуємось. Хочеться насолодитися матчем і провести одну зі своїх найкращих ігор. Нехай переможе сильніший. Я – тренер Шерифа, і маю захищати інтереси цієї команди. Нічого особистого – спорт."

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Тете, Судаков, Соломон, Мудрик, Сікан.

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кріштіану, Тілль, Аддо, Траоре, Коловос, Бруну, Костаньєда.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 1,55, Шерифа - 5,9, нічия - 4,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря - 3:0.