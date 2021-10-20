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Шахтар - Реал 0:5. Огляд матчу

Сьогодні 00:32 363 0
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Шахтар - Реал 0:5. Огляд матчу
#Шахтар, #Реал

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар вдома поступився Реалу.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22
3 тур, 19 жовтня
Група D

Шахтар - Реал 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Кривцов, 0:2 - 51 Вінісіус, 0:3 - 56 Вінісіус, 0:4 - 65 Родріго, 0:5 - 90+1 Бензема

Шахтар: Трубін -  Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 74) - Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79) - Тете (Марлос, 46), Педріньйо, Соломон (Маркос Антоніо, 46) - Фернандо (Мудрик, 74).

Реал: Куртуа - Васкес, Мілітао (Вальєхо, 87), Алаба, Ф. Менді (Марсело, 69) - Модрич (Камавінга, 78), Каземіро (Вальверде, 78), Кроос - Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус Жуніор.

Попередження: Маркос Антоніо, 46

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