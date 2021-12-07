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Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: матч-центр

Сьогодні 11:19 1572 1
Матч відбудеться у Києві
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: матч-центр
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Шериф, #Вернидуб

Джерело - Чемпіон.

7 грудня у Києві на НСК Олімпійському відбудеться матч шостого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Шахтар - Шериф. Початок матчу - о 22:00.

Марлос не продовжить контракт із Шахтарем.

На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів.

Юрій Вернидуб:

"Я дуже радий знову бути в Україні. Зіграти на чудовому стадіоні НСК Олімпійський. Дуже щасливий, що приїхав додому. І що чекає матч проти лідера українського футболу.

На жаль, ні ми, ні Шахтар не вийшли до плей-оф ЛЧ, але ми щасливі, що братимемо участь у плей-оф Ліги Європи".

Рінат Ахметов:

"Для того щоб зрозуміти, скільки коштує Шахтар, його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюсь. Я хочу далі інвестувати у Шахтар. Я хочу далі інвестувати у наші перемоги. Я хочу далі інвестувати в якість нашої гри, де ми гратимемо у яскравий, атакуючий, сміливий футбол".

Головним арбітром зустрічі призначено литовця Донатаса Румшаса.

Шахтар розгромив Львів у 17 турі УПЛ:

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

Даріо Срна:

"У нас є мета – виграти у Львова в п'ятницю, у вівторок у Шерифа, а потім у Олександрії. Потім треба добре відпочити та готуватися до другої частини сезону. Єврокубків у нас уже немає: може, це й добре, аби більше попрацювали разом".

У групі D вже визначилися учасники плей-оф (Реал та Інтер), а також команда, яка відправиться до Ліги Європи (Шериф). Шахтар втратив шанси на євровесну:

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