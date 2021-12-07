Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: матч-центр

Марлос не продовжить контракт із Шахтарем.

На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів.

Юрій Вернидуб:

"Я дуже радий знову бути в Україні. Зіграти на чудовому стадіоні НСК Олімпійський. Дуже щасливий, що приїхав додому. І що чекає матч проти лідера українського футболу.

На жаль, ні ми, ні Шахтар не вийшли до плей-оф ЛЧ, але ми щасливі, що братимемо участь у плей-оф Ліги Європи".