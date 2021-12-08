Шахтар - Шериф 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів вдома зіграв внічию з Шерифом.
Ліга чемпіонів 2021/22
Група D, 6 тур
07 грудня
Шахтар - Шериф 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Фернанду, 1:1 - 90+3 Ніколов
Шахтар: Пятов (Шевченко, 86) – Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Кривцов, Бондар, Додо – Маркос Антоніо – Соломон, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Марлос – Фернандо (Мудрик, 46).
Шериф: Атанасіадіс – Крістіано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Костанца – Аддо, Коловос (Ніколов, 46), Тілль – Бруно, Янсане, А. Траоре.
Попередження: Фернандо, 10, Мудрик, 78 – Аддо, 18, Дуланто, 83