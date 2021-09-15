 Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів

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Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Шериф, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Ліга чемпіонів, груповий етап
15 вересня

Шериф (Тирасполь) - Шахтар (Донецьк)
Стадіон Шериф, 19:45

15 вересня в 1-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа. Зустріч відбудеться на стадіоні Шериф, початок - о 19:45.

Шериф

"Чорно-жовті" вважаються безумовно найсильнішим клубом Молдови. Тільки кілька разів за останні десятиліття вони дозволяли титулу виїхати з Тирасполя, і то не більше, ніж на рік. Але при цьому навіть вихід в груповий раунд Ліги Європи розглядався як серйозний успіх. І тільки зараз, за часів українського! наставника Юрія Вернидуба, вийшло "вистрілити" аж до групового раунду Ліги чемпіонів. Для цього Шерифу потрібно було пройти не тільки скромну Теуту або Алашкерт, але і досить серйозних суперників: Црвену Звезду і загребське Динамо.

Останні матчі:

ЧМ Шериф - Петрокуб 2:0

ЧМ Бєльці - Шериф 0:2

ЛЧ Динамо Загреб - Шериф 0:0

ЛЧ Шериф - Динамо Загреб 3:0

ЛЧ Шериф - Црвена Звезда 1:0

Шахтар

"Помаранчево-чорні" в минулому розіграші УПЛ віддали титул на внутрішній арені київському Динамо. Причому в столиці з 2020-го працює легенда гірників Мірча Луческу. Усі ці складові мали наслідки: з Ліушем Каштру не продовжили контракт і заманили Роберто Де Дзербі. Італієць своєю роботою з Сассуоло заслужив статус одного з найбільш перспектвних фахівців Європи.

Крім того, придбали ряд гравців, і Траоре з Педріньйо і Марлон прописалися в основі. Вони допомогли пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів. Українці (хоча їх виходило на поле лише двоє, Трубін або П'ятов і Матвієнко) пройшли Генк, вигравши обидві зустрічі 2:1. А ось з Монако було непросто, і пощастило, що скасували правило виїзного гола. Адже, вигравши 1:0 на виїзді, Шахтар вже на 39-й хвилині "горів" в Харкові 0:2. Пощастило, що досвідчений Марлос зміг забити, а вирішальним став неймовірний автогол на 114-й хвилині.

Останні матчі:

УПЛ Шахтар - Дніпро-1 2:0

УПЛ Минай - Шахтар 1:1

ЛЧ Шахтар - Монако 2:2

УПЛ Чорноморець - Шахтар 0:3

ЛЧ Монако - Шахтар 0:1

Особисті зустрічі

Вперше Шахтар і Шериф зустрілися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У 2003 році сильнішими виявилися "гірники" (0:0, 2:0). У 2009-му команди зустрічалися в рамках Кубка Співдружності - тоді розгромну перемогу здобув Шериф (4:0).

Пряма мова

Юрій Вернидуб (головний тренер Шерифа):

"Я розумію, що нам відведена роль аутсайдера, але я з цим не згоден. Хочу достукатися до хлопців, щоб вони теж це розуміли. Нехай ми не такі, як ці клуби, але ми повинні виходити і показати своє обличчя, показати свій характер".

Роберто Де Дзербі (головний тренер Шахтаря):

"Вернидуб хороший тренер. Не завжди все залежить від тренерів, а й від гравців. У Шерифа чимало футболістів хороших і швидкісних. Ми поважаємо цю команду, адже вона змогла потрапити до групи Ліги чемпіонів.

Ми готові грати цей матч, він дуже важливий для нас. Не думаю, що нам потрібно мотивувати гравців, вони прекрасно знають, що самі повинні шукати цю мотивацію на подібні зустрічі. Нам треба бути сконцентрованими, не думати про те, що ми фаворити, потрібно налаштовуватися на будь-якого суперника".

Факти

- У Шерифа жодного пропущеного гола в 5 останніх матчах;

- Шахтар зіграє на груповому етапі вп'яте поспіль і 16 в цілому;

- 5 з 8 голів гравці Шерифа забили у другому таймі;

- 5 з 9 голів Шахтар забив у першому таймі;

- Головним тренером Шерифа є українець Юрій Вернидуб;

- Статистика Вернидуба-тренера проти Шахтаря: В3 Н1 П19.

- Шериф вперше в історії грає у груповому ранді Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади:

Шериф: Атанасідіс, Крістіано, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Тілль, Аддо, Коловос, Траоре, Кастанеда, Яхшібоев

Шахтар: Пятов, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Алан Патрік, Фернандо, Траоре

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу гостям: перемога Шахтаря - 1.88, перемога Шерифа - 4.54, нічия - 3.80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря 2:0

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