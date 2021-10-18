Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал: матч-центр

Матч відбудеться у Києві

Джерело - Чемпіон.

19 жовтня у Києві на НСК Олімпійському відбудеться матч третього туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Шахтар - Реал Мадрид. Поєдинок стартує о 22:00.

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Бейл та Азар не зіграють у матчі Шахтар - Реал.

Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йованович з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Новак Симович.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Читайте наш анонс і прогноз на цей матч.

Центральний захисник Реала Давід Алаба може не зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Поточна ситуація в групі D:

Днями повідомлялося, що Шахтар вже реалізував на цей матч 15 000 квитків.

Минулого сезону ці команди також грали в одній групі Ліги чемпіонів. Що цікаво, тоді Шахтар виграв обидві очні зустрічі - 3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві.