Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал: матч-центр

Джерело - Чемпіон.
19 жовтня у Києві на НСК Олімпійському відбудеться матч третього туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Шахтар - Реал Мадрид. Поєдинок стартує о 22:00.
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Бейл та Азар не зіграють у матчі Шахтар - Реал.
Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йованович з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Новак Симович.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
Читайте наш анонс і прогноз на цей матч.
Центральний захисник Реала Давід Алаба може не зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Поточна ситуація в групі D:
Днями повідомлялося, що Шахтар вже реалізував на цей матч 15 000 квитків.
Минулого сезону ці команди також грали в одній групі Ліги чемпіонів. Що цікаво, тоді Шахтар виграв обидві очні зустрічі - 3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві.