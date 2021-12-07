Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар втрачає перемогу над Шерифом в останньому матчі Ліги чемпіонів!

90' Гол! Шахтар пропускає на останній хвилині! М'яч застряг у штрафному майданчику і Ніколов з другої спробити пробив повз Шевченка.

90' Мудрик виходив один на один, але не вдалося Михайлу пробити повз голкіпера.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Мудрик класно подав на Тете, але тому не вистачило точності, щоб головою забити у дальній кут.

88' Втікали у чергову контратаку "гірники", але Майкон відправив м'яч на трибуни.

87' Пробивав Траоре по воротах, але Шевченко забрав м'яч у руки.

86' Заміна в складі Шахтаря. Олексій Шевченко вийшов на 5 хвилин замість Андрія Пятова.

85' Тілль прямим ударом хотів забити з дальньої дистанції, але вище воріт пішов м'яч.

84' Антоіно підштовхнув Ніколова у центрі поля. Штрафний удар для Шерифа.

82' Тримає м'яч Шахтар, хочуть "гірники" довести матч до перемоги.

80' Марлос прострілював у центр штрафного майданчика, але до Тете м'яч не дійшов.

79' Втікали у контратаку гравці Шахтаря, але пробити по воротах Атанасідіса так і не вдалося.

78' Пішла подача з штрафного, але "гірники" відбилися.

76' Мудрик ззаду по ногах в'їхав Траоре за що отрима жовту картку.

74' Фернандо прострілював з флангу, але від Ісмаїлі м'яч відскочив у нього і пішов за межі поля.

72' Янсане намагався ножицями пробити з-за меж штрафного майданчика, але трохи не влучив по м'ячу.

70' Контролює м'яч Шахтар і вже не так активно йде вперед.

68' Антоніо збили у центрі поля. Шахтар виконає штрафний.

66' Заміни в складі Шахтаря. Замість Бондаренка та Корнієнка на поле вийшли Майкон та Ісмаїлі.

65' Мудрик прорвався по флангу і пробивав по воротах, але Атанасіадіс відбив м'яч.

63' З кутового навісив Ніколов на ближню штангу, але тут Корнієнко головою виніс сферу за бокову лінію.

61' Марлос класно відпасував під удар Тете, але постріл бразильця пройшов поруч зі стійкою.

59' З лівого флангу Тілль навісив у центр штрафного майданчика, але тут виграв верх захисник і виніс м'яч головою в аут.

57' Подача пішла в штрафний майданчик Шахтаря, але Пятов вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

55' Мудрик віддавав на Корнієнка, той робив крос на Марлоса, але знову оборонці Шерифа грають надійно, вибиваючи м'яч подалі від своїх воріт.

53' Мудрик класно відкрився у штрафному майданчику і прострілював на Марлоса, але його передачу заблокували.

51' На Марлоса пішла подача з лівого флангу, але пробити йому завадили захисники.

49' Тете наважився на удар з дальньої дистанції, але голкіпер Шерифа парирував цей удар.

48' Також заміна від Вернидуба. Замість Коловоса на поле вийшов Ніколов.

47' Дві заміни в складі Шахтаря відбулися. Замість Судакова та Фернанду на поле вийшли Тете та Мудрик.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар мінімально переграє Шериф на НСК Олімпійський.

45' Соломон знову класно прибрав під себе і пробивав у дальній кут, але поруч зі стійкою пролетів м'яч.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Додо класно обігрався з Судаковим і з льоту пробивав по воротах, але поперечина завадила бразильцю відзначитися.

41' ГООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Фернандо отримав м'яч у штрафному майданчику, відтіснив корпусом захисника і покотив снаряд у дальній кут.

39' Пас у розріш пішов на Траоре, але Бондар прочитав цю передачу і перехопив м'яч.

38' Знову затяжна атака в Шахтаря, але оборона Шерифа грає надійно.

36' На прямий удар наважився Корнієнко, але набагато вище воріт полетів м'яч.

34' Дуланто збив Фернандо не далеко від воріт Шахтаря, небезпечний стандарт виконають "гірники".

32' Втікав на швидкості по флангу Бруно і покотив поперек на Кріштіану, який пробив в один дотик, але м'яч полетів вище воріт.

30' Проникаючий пас Кривцов виконував у штрафний майданчик на Фернандо, але тому дістатися м'яча не дозволив Кріштіану.

28' Корнієнко перехопив м'яч, але у контратаку "гірники" не втікли, продовжуючи контролювати гру.

26' Виконував Судаков подачу з корнера, але усіх перелетів м'яч і пішов за межі поля.

24' Соломон класно прибрав під себе м'яч і пробивав у дальній кут, але влучив у стійку!

23' Довго перекатували м'яч гравці Шахтаря, але до удару так і не дійшли.

21' Чимало фолять гравці Шерифа у центрі поля, руйнуючи позиційні атаки Шахтаря.

19' Аддо грубо сфолив проти Судакова за що отримав жовту картку.

17' Додо прорвався по флангу, змістився у центр і пробивав по воротах, але вище воріт пішов м'яч.

16' Пішла подача з кутового, але удар Бондаренка виявився не точним.

15' Соломон вивів Марлоса один на одни, але вдалося Дуланто вибити м'яч вже з порожніх воріт.

13' Антоніо намагався у дотик віддати на Корнієнка, але Віктор забарився і опинився у офсайді.

12' Кріштіану виконував простріл у центр штрафного майданчика, але Бондар вибив м'яч подалі від своїх воріт.

10' Фернандо отримав жовту картку за грубий фол на чужій половині поля.

8' Проникаючий пас пішов на Додо, але Бруно встиг вибити м'яч на кутовий.

6' Соломон класно отримав м'яч у штрафному майданчику і намагався обвідним ударом покласти снаряд у дальній кут, але трохи не вистачило влучності вінгеру Шахтаря.

4' Судаков класну подачу виконував з кутового, але Бондарю трохи не вистачило точності, щоб відзначитися забитим голом.

3' Проникаючий пас пішов на Траоре, але Кривцов вдало зіграв на перехопленні.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Антоніо, Бондаренко – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сікан.

Шериф: Атанасіадіс – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, С. Тілль – Янсане, Коловос, Бруно – Траоре

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Белоусов, Кастанеда, Джульєн, Кожокарь, Ніколов, Кожокару

Донецький Шахтар зіграє проти Шерифа нашого Юрія Вернидуба у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 грудня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.