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Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
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Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:04 1961 0
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів, груповий етап
19 жовтня

Шахтар (Донецьк) - Реал (Мадрид)
Стадіон НСК Олімпійський, 22:00

19 жовтня в 3-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на НСК Олімпійський зіграє проти мадридського Реала. Зустріч відбудеться о 22:00.

Шахтар

Український клуб не без частки везіння пробився в групову стадію Ліги чемпіонів. Нагадаємо, команда Роберто Де Дзербі в кваліфікації спочатку пройшла бельгійський Генк, а у фіналі здолала Монако, який виглядав набагато сильніше Шахтаря. Але вже проти Шерифа фортуна виявилася не на боці донецького клубу. Молдавани скористалися своїми моментами і зробили великий крок на шляху до третього місця. У другому турі турніру Шахтар вдома зіграв внічию з міланським Інтером - 0:0.

Однак в чемпіонаті України Шахтар виступає досить впевнено. Гірники розгромили рівненський Верес (4:1) та луганську Зорю (6:1). Також перед матчами збірних Шахтар зіграв внічию з Динамо - 0:0.

Останні матчі:

УПЛ Шахтар - Зоря 6:1

УПЛ Динамо - Шахтар 0:0

ЛЧ Шахтар - Інтер 0:0

УПЛ Шахтар - Верес 4:1

СК Шахтар - Динамо 3:0

Реал

Мадридський клуб в останніх 5 матчах здобув дві перемоги. Потім після розгромної поразки з рахунком 6:1 видала серію з трьох матчів без перемог. Спочатку вдома не переграли Вільярреал (0:0). А потім 28 вересня Реал у Лізі чемпіонів сенсаційно поступився молдовському Шерифу (1:2). Далі 3 жовтня Реал на виїзді програв ще і Еспаньйолу (1:2). Зустріч 9-го туру між Реалом і Атлетіком перенесено через матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року серед національних команд Південної Америки на пізніший термін. То ж після матчів збірних гравці Реала проведуть гру проти Шахтаря.

Останні матчі:

Ла-Ліга Еспаньйол - Реал 2:1

ЛЧ Реал - Шериф 1:2

Ла-Ліга Реал - Вільярреал 0:0

Ла-Ліга Реал - Мальорка 6:1

Ла-Ліга Валенсія - Реал 1:2

Особисті зустрічі

Минулого сезону саме на груповому етапі Ліги Чемпіонів суперники перетиналися між собою. Мадридський клуб в обох зустрічах був явним фаворитом, але обидва рази Реал програв Шахтарю (у жовтні Шахтар на виїзді переграв Реал, 1 грудня - гірники вдома завдали поразки мадридцям). У сезоні 2015/2016 років ще було дві зустрічі між командами. Тоді Реал здобув дві перемоги - 4:0 та 4:3. То ж у взаємовідносинах команд в останніх сезонах Ліги чемпіонів рівновага - по дві перемоги. 

1 грудня 2020 року. Шахтар - Реал 2:0

21 жовтня 2020 року. Реал - Шахтар 2:3

25 листопада 2015 року. Шахтар - Реал 3:4

15 вересня 2015 року. Реал - Шахтар 4:0

Факти

Шахтар

Український клуб, який грав в чвертьфіналі ЛЧ-2010/11, виступає на груповому етапі турніру в 16-й раз. У 11 з 15 випадків Шахтар залишався за бортом плей-оф, в тому числі і в трьох останніх розіграшах.

У минулому сезоні Шахтар посів третє місце в групі B Ліги чемпіонів, незважаючи на дві перемоги над Реалом (3:2 в Мадриді, 2:0 в Києві). У чотирьох інших матчах гірники набрали лише два очки, випередивши майбутнього чемпіона Італії Інтер, але опинившись позаду мадридців і менхенгладбахської Боруссії. Команда, яку тренував Луїш Каштру, в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшла "Маккабі Тель-Авів (2:0 в гостях, 1:0 вдома), але в наступному раунді поступилася Ромі (0: 3 в гостях, 1:2 вдома).

Після двох років на посаді головного тренера Каштру покинув Шахтар. Влітку його змінив колишній наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Шахтар виграв лише чотири з останнього 21 матчу в основній сітці Ліги чемпіонів (Н9 П8).

Гірникам вдалося здобути лише п'ять перемог в останніх 17 єврокубкових матчах в рідних стінах (Н7 П5).

Незважаючи на торішні перемоги над Реалом, в активі "Шахтаря" лише сім виграшів в 27 матчах з іспанськими клубами (Н6 П14). Минула перемога в Іспанії стала для клубу четвертої в восьми останніх матчах в Іспанії.

Шахтар виграв лише три з останніх 13 домашніх матчів з командами з Іспанії (Н4 П6), поступившись у трьох з п'яти останніх (В1 Н1).

Реал

У трьох з п'яти останніх розіграшів Реал займав в своїй групі друге місце.

У минулому сезоні під керівництвом Зінедіна Зідана мадридці посіли перше місце, хоча двічі програли Шахтарю. У чотирьох інших матчах вони набрали в сумі 10 очок, в тому числі шість - у двох зустрічах з Інтером. Обігравши в шостому турі менхенгладбахську Боруссію (2:0), королівський клуб вийшов з групи з першого місця.

В 1/8 фіналу Реал двічі обіграв Аталанту (1:0 в гостях і 3:1 вдома), а в чвертьфіналі пройшов Ліверпуль (3:1 вдома, 0:0 в гостях). У півфіналі мадридці поступилися в підсумку виграв трофей Челсі (1:1 вдома, 0:2 в гостях).

Влітку Зідана біля керма команди змінив Карло Анчелотті. У сезоні 2013/14 Реал під його початком завоював свій 10-й Кубок європейських чемпіонів.

У чемпіонаті Іспанії-2020/21 Реал зайняв друге місце, пропустивши вперед інший мадридський клуб - Атлетико.

Реал виграв шість з останніх 12 виїзних матчів Ліги чемпіонів (Н2 П4).

Бензема завдяки голу в другому турі повторив рекорд Мессі, забивши в 17-й поспіль кампанії Ліги чемпіонів.

Реал виграв лише два з останніх восьми матчів на Україні (Н4 П2).

Королівський клуб забив 17 голів в шести останніх матчах з українськими командами. У восьми з останніх десяти таких зустрічей Реал забивав як мінімум по два м'ячі.

Грали разом:

Олексій Шевченко і Андрій Лунін (Зоря, 2017/18)

Педрінью і Родріго (збірна Бразилії до 23 років)

Вітао, Тете і Родріго (юнацька збірна Бразилії до 20 років)

Вітао і Вінісіус Жуніор (юнацька збірна Бразилії до 20 років)

Алан Патрік і Каземіро (юнацька збірна Бразилії до 20 років)

Додо і Едер Мілітао (юнацька збірна Бразилії до 17 років)

Партнери по збірних:

Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, Жуніор Мораес, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Данило Сікан, Георгій Судаков та Андрій Лунін (Україна)

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Вітао, Марлон, Додо, Антоніо, Степаненко, Патрік, Марлос, Тете, Фернандо.

Реал: Куртуа, Камавінга, Гутьєррес, Каземіро, Вальверде, Йович, Жуніор, Лукас, Начо, Алаба, Бензема

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу гостям: перемога Реала - 1.63, перемога Шахтаря - 5.8, нічия - 4.54.

Прогноз Чемпіона

Поразка Шахтаря 0:1

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