У ДР Конго та Мбокані відберуть перше місце у групі відбору на ЧС

Тренери збірної ДР Конго припустилися грубої помилки, через яку можуть припинити боротьбу за вихід на чемпіонат світу.

Про це повідомляє журналіст Валід Зіані.

Команда знаменитого тренера Ектора Купера у 6-му турі групового раунду обіграла Бенін (2:0) та посіла перше місце у групі кваліфікації ЧС-2022.

Перший гол у матчі з пенальті забив ексфорвард київського Динамо Дьємерсі Мбокані. Однак після гри несподівано збірна Беніна подала протест.

Як виявилося, господарі поля порушили регламент, зробивши 4 заміни у 4 вікна. А за правилами дозволено 5 замін у 3 вікна.

Швидше за все, ДР Конго отримає технічну поразку, через яку втратить перше місце у групі та вилетить із боротьби за путівку на ЧС-2022.

🚨 DR Congo beat Benin 2-0 to qualify to the playoffs BUT DR Congo made 4 substitutions at 4 different stoppages in the 2nd half. Benin have submitted a protest and DR Congo could very well be disqualified (teams are allowed to make up to 5 changes but only during 3 stoppages). pic.twitter.com/p1Ha68ePdT