Інтер втратив перемогу над Ювентусом. Турнірна таблиця Серії А після 9 турів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9 туру італійської Серії А

У центральному матчі Інтер вдома зіграв внічию з Ювентусом (1:1), втративши перемогу на 89-ій хвилині. Мілан, на виїзді перегравши Болонью, зрівнявся за набраними очками з Наполі. Інтер, який йде третім, відстає аж на сім очок.

Аталанта Маліновського розташувалася на 5-му місці, Спеція Коваленка - на 17-му. У зоні вильоту перебувають Дженоа, Кальярі та Салернітана, які здобули лише по одній перемозі у нинішньому чемпіонаті.

Турнірна таблиця після 9 турів: