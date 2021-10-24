Ліон на останніх хвилинах пропустив два голи

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі французької Ліги 1 відбулися 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

11 тур, 24 жовтня

Ніцца - Ліон 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Екамбі, 0:2 - 68 Ауар, 1:2 - 81 Атал, 2:2 - 89 Делор (пен), 3:2 - 90+3 Гессан

Ланс - Мец 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 14 Саїд, 1:1 - 33 Де Превіль, 2:1 - Саїд, 3:1 - 83 Ганаго, 4:1 - 90 Франковський

Лор'ян - Бордо 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Еліс, 1:1 - 77 Лапорт

Реймс - Труа 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Абдельхамід, 1:1 - 41 Бальде, 1:2 - 66 Шавалерін

Ренн - Страсбур 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Агуерд

Монако - Монпельє 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Фолланд, 2:0 - 17 Бен Йєддер, 3:0 - 62 Мартінш, 3:1 - 81 Саваньє

Сьогодні, 24 жовтня, у французькій Лізі 1 відбудуться ще один матч:

21:45. Марсель - ПСЖ