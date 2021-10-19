Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група D

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар потрапив до групи D Ліги чемпіонів 2021/22. Суперниками "гірників" на груповому етапі стали іспанський Реал, італійський Інтер та молдовський Шериф. Розпочинають свій єврокубковий шлях підопічні Де Дзербі поєдинком у Тирасполі проти Шерифа, який очолює українець Юрій Вернидуб, 15 вересня.
Турнірна таблиця групи D
Розклад групи
1 тур, 15 вересня
19:45. Шериф – Шахтар 0:2 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Інтер - Реал 0:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 28 вересня
19:45. Шахтар – Інтер 0:0 [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Реал - Шериф 1:2 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 19 жовтня
22:00. Шахтар – Реал [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Інтер - Шериф [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 3 листопада
19:45. Реал – Шахтар [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Шериф - Інтер [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 24 листопада
19:45. Інтер – Шахтар [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Шериф - Реал [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 7 грудня
22:00. Шахтар – Шериф [анонс] [матч-центр] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Реал - Інтер [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]