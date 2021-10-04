Нині збірна України з футболу має проблеми із центральними захисниками.

Про це заявив наставник команди Олександр Петраков.

"Чи виклик Шабанова до збірної України стався у пожежному випадку? У пожежному порядку не можна говорити, а то ображу футболіста. Це досвідчений гравець 1992 року народження, центральний захисник. У нас нині біда з центральними захисниками. Просто біда. Я у цього хлопця вірю, він грав в останніх матчах. Я його запросив до збірної. Я з ним переговорив. Думаю, що не підведе", - заявив Петраков.