Скрипник: Краще ми будемо грати такі ігри, ніж просто дивитися їх по телевізору

Гравці Зорі робили усе можливе у матчі проти Роми.

Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій

Про це сказав наставник українського клубу Віктор Скрипник.

"Програвати ніхто не любить, особливо з таким рахунком. Але краще ми будемо грати такі ігри, з топовими суперниками, ніж просто дивитися їх по телевізору. Ми грамотно грали, але дійсно відчувається різниця — це все було видно на футбольному полі, єдиноборства, мислення, швидкість. Але, повторюся, краще в такі моменти самим бути на футбольному полі. Не склалася в нас європейська осінь. Як би нас не засуджували, але ми робили все, що було у наших силах. Будемо далі боротися і працювати, щоб досягти результатів вищих, ніж є на даному етапі", - сказав Скрипник.