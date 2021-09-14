Корінтіанс не розрахувався з агентами за трансфер Майкона у Шахтар

Футболіст перебрався в Україну ще влітку 2018 року

Корінтіанс намагається уникнути блокування рахунків через наявні у клуба борги перед агентами, що допомагали забезпечити трансфер в 2018 році хавбека Майкона в Шахтар за 6,6 мільйона євро.

Про це повідомляє Terra.

Вперше про борги бразильського клубу перед посередниками стало відомо ще влітку минулого року. Тоді повідомлялося про суму в 1,275 мільйона бразильських реалів, а нині вона з урахуванням відсотків і судових витрат зросла до 1,692 мільйона бразильських реалів (еквівалент 275 тисяч євро).

Минулого року на вимогу суду на майно Корінтіанса вже накладався арешт. Тоді юристи клубу повідомили, що передали в заставу 40 телевізорів, кухонне приладдя, автобус Mercedes-Benz 2002 року випуску, ультразвукове обладнання та діагностичний медичний апарат. Загальна сума зазначеного майна, за оцінками юристів Корінтіанса, склала 1,728 мільйона бразильських реалів, чого було достатньо, щоб погасити борг.

Однак кредитор висловив бажання отримати борг в грошовій формі, через що суд частково заарештував надходження в казну клубу спонсорських та інших грошей. 30% від них переходили до спеціального фонду для погашення заборгованості, але незабаром Корінтіанс, мотивуючи складнощі пандемією коронавірусу, домігся зниження ставки до 5%.

Нині суд заарештував грошові надходження в клуб від ряду телекомпаній, в тому числі TV Globo, але Корінтіанс оскаржив рішення, і продовжує боротися за свою правду.

Відзначимо, що агентська компанія, яка судиться з Корінтіансом за борги по Майкону, заявила в суд, що наявність грошових претензій і проблем у клубу не заважає йому пропонувати і укладати нові контракти з футболістами, прописуючи в них величезні суми окладів.