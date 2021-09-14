Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр

Матч відбудеться 14 вересня

Джерело - Чемпіон.

14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Динамо провело тренування за день до матчу з Бенфікою:

За інформацією Sport Arena на матчі Ліги чемпіонів між Динамо і Бенфікою очікується близько 43 тисяч глядачів.

Бенфіка у вівторок, 14 вересня, проведе ранкову розминку на Оболонь-Арені перед матчем з Динамо, про що стало відомо Sport Arena. При цьому лісабонці відмовилися від стандартного передматчевого заняття на НСК Олімпійський.

Приємні новини з лазарету Динамо. Віталій Буяльський повернувся до тренувань в загальній групі команди. Мірча Луческу ще не прийняв рішення щодо участі Віталія у матчі з Бенфікою. Також Георгій Бущан та Микита Бурда повністю відновилися після травм.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук: "Мірча Луческу нам не дає розслабитися, він постійно повторює, що перемога може бути хорошою лише тоді, коли за нею йде наступна перемога. Всі бачили нашу групу і календар і розуміють, що це буде за гра - та, в якій нам потрібно брати очки. Завтрашня гра для нас найголовніша в плані подальшої боротьби. Налаштування у нас дуже хороше". Наставник Динамо Мірча Луческу: "У Бенфіці не тільки Яремчук в атаці. Є і Рамос, і Нуньєс, і Сеферович. Я не знаю, хто буде з них грати. І це не так важливо. Не знаю, чи поставить він Романа грати проти колишньої команди. В цілому, у Бенфіки хороший період, вони лідирують в чемпіонаті Португалії. У них класний тренер, який понад 20 років працює на високому рівні. Я проти нього, здається, не грав, але добре знаю його стиль. Ми спілкувалися з Жорже Жезушем на зустрічах в УЄФА. Нас чекає складний матч проти складного суперника". Наставник Бенфіки Жорже Жезуш: "Я дуже радий, що Бенфіка зіграє в групі Ліги чемпіонів. Це наше місце. Динамо я оцінюю на тому ж рівні, що і Баварію з Барселоною. 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Це багато про що говорить. Однак у Бенфіки є все, щоб виходити без страху і перемагати цього суперника. Не можна дивитися на Динамо як на найслабшу команду в групі. Це не так. З ними працює один з найбільш кваліфікованих тренерів світу. Я дуже поважаю Мірчу Луческу. Ми повинні перемагати, але проти нас зіграє ТОП-команда. Я однаково оцінюю Динамо, Барселону і Баварію. Я хочу виграти і у киян, і у каталонців, і у мюнхенців". Захисник Бенфіки Ніколас Отаменді: "Перший матч в групі, буде важко. Найважливіше - почати з перемоги в Києві. А далі має бути легше. Перемога допоможе спокійніше підходити до наступних поєдинків групи. Ми поважаємо Динамо. Це чемпіон своєї країни і регулярний учасник Ліги чемпіонів".

Букмекери у матчі віддають перевагу Бенфіці. BWin пропонує такі цифри. Гостьова перемога підопічних Жезуса - найбільш очевидний підсумок гри (2.15), навіть незважаючи на переможну серію киян в УПЛ (3 перемоги поспіль). На перемогу Динамо ставлять 3.40. Нічий результат на Олімпійському оцінюється в 3.20.

Бенфіка провела тренування перед грою з Динамо:

У понеділок, 13 вересня головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу проведе пресконференцію напередодні домашнього матчу першого туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Початок - 17:30 за Києвом.

Матч Динамо - Бенфіка розсудить бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.

Трансляцію матчу вестиме сервіс MEGOGO, який в цьому сезоні став офіційним транслятором єврокубків на території України.

Португальський ресурс Bola na Rede перед матчем Ліги чемпіонів між Динамо та Бенфікою вирішив застерегти лісабонський клуб та виділив п’ятьох найважливіших гравців у складі киян, яких варто остерігатися. Це Ілля Забарний, Микола Шапаренко, Віктор Циганков та два новачки клубу: Ерік Рамірес і Вітіньйо. Відзначимо, що Рамірес не зіграє у матчі з Бенфікою - нападник захворів на коронавірус.

Бенфіка змінила плани. Португальська делегація прибуде до столиці України у понеділок, 13 вересня, о 21:55 і вирушить до місця свого проживання в готель Хілтон. Команда Яремчука раніше відмовилася від передматчевого тренування, однак все ж вирішила розім'ятись перед поєдинком, тому у день матчу проведе ранкову сесію (о 10:30) на Оболонь-Арені в закритому режимі.

Бенфіка перед матчем з Динамо у чемпіонаті Португалії впевнено обіграла команду Санта Клара (5:0). Український форвард Роман Яремчук почав гру в запасі, але вийшов на заміну в другому таймі і через 5 хвилин після появи оформив гол. Бенфіка набрала 15 очок і лідирує в таблиці.

Перед матчем з Бенфікою київське Динамо на виїзді впевнено переграло Металіст 1925 (2:0). У складі киян голами відзначилися Циганков та Гармаш.

Передматчеві заходи. У понеділок, 13-го вересня, напередодні першого матчу групового раунду ЛЧ у Конча-Заспі о 17-30 відбудеться пресконференція головного тренера Динамо (Київ) та гравця команди. А о 18-00 розпочнеться тренування команди (відкриті для ЗМІ перші 15 хвилин). ФК Бенфіка проведе передматчеву пресконференцію та відкрите тренування в Португалії. Від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського о 16-30 вирушить автобус для представників ЗМІ на тренувальну базу ФК Динамо (Київ) у Конча-Заспі.

Триває прийом заявок на акредитацію на перший матч ЛЧ, який відбудеться 14-го вересня на стадіоні НСК Олімпійський. Заявки на акредитацію приймаються у наступному форматі: інформаційні агенції, електронні та друковані ЗМІ – 1 журналіст, 1 фотограф; ТБ - журналіст + оператор. Заявки надсилайте на e-mail: [email protected] до 18-00 12-го вересня. Акредитаційні картки будуть видаватись у конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського в понеділок, 13-го вересня, з 15-20 до 16-20.

Для вболівальників Динамо діє спеціальна пропозиція під назвою Єдиний квиток на домашні матчі клубу у груповому етапі ЛЧ-2021/2022.

У новачка київського Динамо Еріка Раміреса підозра на інфікування коронавірусом.Наразі 22-річний форвард знаходиться в розташуванні збірної Венесуели. Рамірес ізольований від команди після того, як у нього з'явилися симптоми захворювання, повідомляє пресслужба національної команди.

Київське Динамо підготувало спеціальне промо до стартового поєдинку в Лізі чемпіонів сезону 2021/22.

Динамо запрошує на матч:

Бенфіка розпочала боротьбу в Лізі чемпіонів з третього відбіркового раунду, в якому обіграла московський Спартак вдома і на виїзді з однаковим рахунком 2:0. У раунді плей-оф лісабонський клуб пройшов ПСВ (2:1 вдома, 0:0 в гостях), з яким зустрічався в фіналі Кубка чемпіонів в 1988 році.

Попередні зустрічі. Київське Динамо і Бенфіка потрапили в одну групу Ліги чемпіонів удруге. Команди грали в одній групі в сезоні 2016/17. Бенфіка перемогла 2:0 у Києві в матчі третього туру завдяки голам Едуардо Сальвіо (9, пен.) І Франко Серви (55). Орли виграли і матч-відповідь в Лісабоні - єдиний м'яч забив Сальвіо, причому знову з пенальті. Шість очок допомогли Бенфіці посісти друге місце в групі В слідом за Наполі, а кияни фінішували останніми. Команди зустрічалися і на груповому етапі Кубка чемпіонів в сезоні 1991/92. Динамівці перемогли вдома - Олег Саленко забив єдиний м'яч за команду Анатолія Пузача. У матчі-відповіді Бенфіка Свен-Йорана Ерікссона розгромила киян 5:0. Бріту і Сергій Юран забили по два м'ячі.

Перед стартом у Лізі чемпіонів Динамо в сьомому турі Української Прем'єр-ліги 11 вересня (о 17:00) на ОСК Металіст у Харкові зіграє проти місцевої команди Металіст 1925.

Відзначимо, що перед матчем з Динамо Бенфіка Романа Яремчука зіграє проти Санта-Клари у п'ятому турі чемпіонату Португалії. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня, на стадіоні Сан-Мігель у Понта-Делгаді о 20:00 за київським часом.

Ще 1 вересня Динамо розпочало продаж квитків на свої домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Вартість квитків становить від 150 до 700 грн.